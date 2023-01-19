Безработный житель Липецка залил в угнанный Фольксваген бензин вместо дизеля и заглох

Безработный житель Липецка залил в угнанный Фольксваген не то топливо и заглох Фото: Юлия КЛЮЕВА

Житель Липецка заявил в полицию об угоне автомобиля Фольксваген. Вечером 17 января он оставил машину у дома по улице Белянского в микрорайоне "Университетский". Позже она исчезла.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, иномарку нашли у соседнего дома. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный 22-летний липчанин.

Парень пояснил, что познакомился с владельцем Фольксвагена в баре. Они переместились домой к потерпевшему, где продолжили выпивать. Когда хозяин квартиры отвлекся, злодей похитил ключи от автомобиля. Затем он незаметно прокатился до Новолипецка. На обратной дороге липчанин заехал на заправку и залил в бак бензин, хотя машина работала на дизельном топливе. Он не смог добраться до конечного пункта, так как иномарка заглохла.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Угон". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.