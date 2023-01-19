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НовостиОбщество19 января 2023 12:50

Синоптики обещают туман и гололедицу на дорогах Липецкой области 20 января

Ночью местами небольшой дождь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В пятницу в Липецкой области туман и небольшие дожди

В пятницу в Липецкой области туман и небольшие дожди

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу 20 января в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами туман, на дорогах гололедица. По данным Росгидрометцентра, ночью небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

Днем в регионе без существенных осадков, от -1 до +4 градусов. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Возможны порывы 15-17 м/с. Атмосферное давление будет медленно расти и составит 749 мм рт.ст.

В субботу 21 января в Липецке сухо и морозно. В темное время суток столбик термометра опустится до отметки -5 градусов. Днем около 2 градусов ниже ноля. Ветер северный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт.ст.