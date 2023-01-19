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НовостиОбщество19 января 2023 14:57

В Липецке запретят продавать алкоголь в субботу 21 января

Ограничение вводят из-за праздничного мероприятия на площади Петра Великого
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА

В субботу 21 января в Липецке временно запретят продавать алкоголь. Причина тому - мероприятие "Крещенская елка добра". Праздник с заявленной численностью 1500 человек пройдет на площади Петра Великого с 17.00 до 19.00. Из-за него и введут ограничение.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, по закону запрещается продавать спиртные напитки в местах массового скопления людей при проведении мероприятий. Липчане не смогут купить алкоголь в районе площади Петра Великого и в радиусе 100 метров от нее. Ограничение начнет действовать в областном центре за 2 часа до начала праздника. Продажа стартует только спустя 2 часа после окончания мероприятия.