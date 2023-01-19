Какие улицы Липецка останутся без воды и света 20 января

В пятницу 20 января в Липецке вновь отключат свет и воду. С 10 утра до 3 часов дня без электроэнергии останутся жители поселка Матырский. С 9 утра до полудня - проспект 60 лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспект Победы, 114, 114/1; проезд Сиреневый, 1-3, 2а, 2б, 2в, 5.

С 9 утра до 5 часов вечера свет погаснет по улицам Базарная, 3а, 3б, 3г; Почтовая, 17; Ударников, 13; Юношеская, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 5; Бунина, 2, 4, 6, 8, 10; Стаханова, 8а, 43, 45, 45а, 47, 71. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Советская, 27, 39, 35; Первомайская, 38, 57, 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85; Барашева, 5, 7; Коммунальная, 3.

С 10 утра до окончания работ краны пересохнут по улицам Космонавтов, 5/1-3; Игнатьева, 39, 41. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Первомайская, 38 и Космонавтов, 5/2. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.