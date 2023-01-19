Иван Агафонов из Липецкой области выиграл первенство России по самбо

Иван Агафонов (второй слева). Фото с сайта федерации самбо России.

На ковры Международной академии самбо вышли спортсмены со всей России. Соревнования проходят только по спортивному самбо. В течение трех дней лучшие самбисты страны борются за звание лучшего в своей весовой категории.

Спортсмен спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив», мастер спорта международного класса Иван Агафонов стал победителем первенства в весовой категории до 71 кг. Елецкий самбист одержал шесть побед в шести схватках. В финале он расправился с Никитой Александровым из Чебоксар. Третьи места заняли Дмитрий Кузнецов (Екатеринбург) и Руслан Усов (Кемеровская область).

Тренируется Иван под руководством своего отца Владимира Агафонова.