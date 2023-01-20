Десятилетний ребенок и два водителя пострадали в ДТП с иномарками на трассе под Липецком

ДТП в Задонском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 19 января в Липецкой области столкнулись Лэнд Ровер и Мицубиси. ДТП случилось утром в Задонском районе на трассе Задонск-Алекеевка. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадали оба водителя - женщины 36 и 48 лет. Также травмы получил 10-летний ребенок первой иномарки. Медики оказали им помощь и отпустили.

В тот же день в Липецке на улице Катукова в аварию попали Форд и Лада Приора. Пострадал 20-летний водитель отечественного автомобиля. По факту аварии проводится расследование.

В Усмани на улице 1-я Никольская 41-летняя женщина-водитель, двигаясь задним ходом, наехала на 37-летнего мужчину. Он получил травму.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.