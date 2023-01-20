25 жильцов эвакуировали из-за пожара в подвале дома в Липецке Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В четверг 19 января в пятиэтажке по улице Левобережная в Липецке случился пожар. В подвале дома вспыхнул мусор. На место происшествия прибыли 6 спасательных расчетов. Эвакуировали 25 жильцов. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на площадь возгорания составила 2 кв.м.

В тот же день загорелась квартира в доме по улице Филипченко. Спасатели вывели из здания 10 человек. С огнем боролись 5 пожарных отделений. Пламя повредило отделку и вещи в помещении на площади 10 кв.м. Пострадал 74-летний пенсионер.

В Грязях по улице Песковатская полыхал кирпичный гараж. Сгорели вещи внутри конструкции.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".