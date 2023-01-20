Безработный житель Липецка поцарапал ножом Мицубиси и угрожал пассажирам Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке задержали мужчину, который ножом повредил автомобиль Мицубиси. Владелец иномарки обратился в отдел полиции с заявлением 11 января. Он оценил ущерб в 600 тысяч рублей.

Участковый установил предполагаемого преступника. Им оказался безработный 37-летний липчанин. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в тот злополучный день пьяный мужчина вышел на улицу и поссорился с пассажирами машины. Злодей достал нож и начал царапать Мицубиси, угрожая людям в салоне.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и ст.119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание по статьям - до 5 лет лишения свободы.