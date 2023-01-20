До 9 градусов мороза и без снега в ночь на 21 января в Липецкой области

В Липецкую область возвращаются морозы Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкую область возвращаются морозы. В субботу 21 января ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью от 4 до 9 градусов ниже ноля. В светлое время суток температура воздуха составит 1-6 градусов со знаком минус. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 753 мм рт.ст.

В воскресенье в Липецке облачно и сухо. Ночью столбик термометра покажет -6 градусов. Днем в областном центре до 2 градусов мороза. Ветер переменных направлений 4-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт.ст.

Долгота дня - 8 часов 30 минут. Солнце поднимается над горизонтом в 8.18. Заход в 16.48.