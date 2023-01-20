В Липецке воспитателя детского сада отстранили от работы за грубое отношение к ребенку

В одном из детских садов Липецка произошел неприятный инцидент. Как стало известно lipetsk.kp.ru, воспитательница грубо обошлась с ребенком. В настоящее время департамент образования проводит проверку. Заведующую учреждения и воспитателя пока отстранили от работы.

- Встретилась с родителями и коллективом садика, - прокомментировала ситуацию мэр города Евгения Уваркина. - Детально обсудили случившееся. Очень горько осознавать, что сегодня, когда мы говорим о серьёзном уровне липецкого образования и победах на всероссийском уровне, подобное всё ещё происходит.

Липчанам напомнили, что если воспитатели или нянечки в детских садах неподобающе себя ведут, об этом нужно сообщать в департамент образования по телефонам 30-96-01, 30-95-02. По словам главы города, каждый случай разберут, виновных накажут.