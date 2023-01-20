Инспекторы ДПС преследовали пьяного водителя за рулем ВАЗа в районе ЛТЗ Липецка

В Липецке 19 января инспекторы ДПС обратили внимание на ВАЗ-21099. Машина странно двигалась по улице Жуковского в 2 часа ночи. Дорожные полицейские потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал их.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, автоинспекторы начали преследовать ВАЗ и вскоре им удалось остановить автомобиль. За рулем находился 21-летний житель Грязинского района с явными признаками опьянения. Проходить освидетельствование он отказался. На него составили протокол по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Машину отправили на штрафстоянку.

Оказалось, что парня и раньше привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. А 16 января за езду в нетрезвом виде суд назначил ему 30 тыс. рублей штрафа и лишил прав на 1,6 месяцев.