20-летняя девушка отправится на 7,5 лет в колонию за закладки с наркотиками в Липецкой области

В Липецке вынесли приговор 20-летней "закладчице" наркотиков. Жительница села Подгорное отправится на 7,5 лет в исправительную колонию общего режима.

Правобережный районный суд установил, что с мая 2020-ого по январь 2021 года девушка систематически размещала в тайниках Липецкой области марихуану, кокаин, а также синтетические наркотики. Ее действия координировали "кураторы". 28 января 2021 года полицейские задержали ее в садоводческом товариществе "Металлург-1". У нее изъяли 2,25 г "синтетики".

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, липчанку признали виновной в участии в межрегиональном преступном наркосообществе, а также в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ организованной группой в особо крупном размере. Она полностью созналась в содеянном.