Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 15:13

Четырнадцать улиц Липецка останутся без холодной воды 21 января

Подвоз организуют по заявкам липчан
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке в субботу отключат воду

В Липецке в субботу отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 21 января в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе Сырского Рудника в доме №2 по Прудной, а также в частном секторе: улицы Минская, Поселковая, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Паровозная, Прудная, Городовикова, переулок Узорный.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Станционная, Одесская, проезд Цветочный.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по улице Прудная, а также по заявкам жителей. Подробности горожане могут уточнить в диспетчерской компании по телефонам? 175 и 236-175.