Четырнадцать улиц Липецка останутся без холодной воды 21 января

В Липецке в субботу отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 21 января в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Все из-за ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе Сырского Рудника в доме №2 по Прудной, а также в частном секторе: улицы Минская, Поселковая, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Жактовская, Ударников, Паровозная, Прудная, Городовикова, переулок Узорный.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители частного сектора по улицам Станционная, Одесская, проезд Цветочный.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут к дому №2 по улице Прудная, а также по заявкам жителей. Подробности горожане могут уточнить в диспетчерской компании по телефонам? 175 и 236-175.