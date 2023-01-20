Отцу под Липецком грозит срок за долг по алиментам в 650 тысяч рублей

Приставы взыщут с отца долг по алиментам через суд Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителю Липецкой области грозит до 1 года тюрьмы за неуплату алиментов. Отец троих детей задолжал им 650 тыс. рублей. Мужчина нигде не работал и даже не пытался трудоустроиться, чтобы помочь чадам.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, жителя Лебедянского района привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", однако результат остался тем же. Горе-отца это не напугало, и он продолжил делать вид, что ничего не произошло.

Тогда дознаватель Лебедянского районного отделения судебных приставов возбудил два уголовных дела. Вскоре их направят в суд. Мужчине придется ответить за неуплату алиментов по закону.