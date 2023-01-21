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НовостиОбщество21 января 2023 8:01

Под Липецком наградили водителя автобуса, который отнес в полицию потерянную борсетку и 115 тысяч рублей

Ельчанин Роман считает, что на его месте так поступил бы каждый
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Роману Петровскому из Ельца вручили благодарственное письмо

Роману Петровскому из Ельца вручили благодарственное письмо

Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области наградили честного водителя автобуса Романа Петровского. 30 декабря в Ельце мужчина нашел борсетку на дороге и отнес ее в полицию. В ней находились документы и 115 тыс. рублей.

- После работы увидел, что на дороге кошелек валяется, - поделился Роман. - Поднял и отнес в отделение полиции. Я считаю, что так поступил бы каждый.

Правоохранители установили владельца пропажи. Им оказался житель Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после необходимых процессуальных действий ему вернули борсетку вместе с содержимым.

Мужчина поблагодарил ельчанина и полицейских, которые оперативно разыскали его. А первый замглавы администрации Ельца Никита Родионов вручил водителю благодарственное письмо.