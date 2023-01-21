Под Липецком наградили водителя автобуса, который отнес в полицию потерянную борсетку и 115 тысяч рублей

Роману Петровскому из Ельца вручили благодарственное письмо Фото: принтскрин видео.

В Липецкой области наградили честного водителя автобуса Романа Петровского. 30 декабря в Ельце мужчина нашел борсетку на дороге и отнес ее в полицию. В ней находились документы и 115 тыс. рублей.

- После работы увидел, что на дороге кошелек валяется, - поделился Роман. - Поднял и отнес в отделение полиции. Я считаю, что так поступил бы каждый.

Правоохранители установили владельца пропажи. Им оказался житель Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, после необходимых процессуальных действий ему вернули борсетку вместе с содержимым.

Мужчина поблагодарил ельчанина и полицейских, которые оперативно разыскали его. А первый замглавы администрации Ельца Никита Родионов вручил водителю благодарственное письмо.