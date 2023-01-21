Холодную воду отключат на шести улицах Липецка 22 января

Где отключат воду в Липецке 22 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке в воскресенье 22 января отключат холодную воду. Причина тому - ремонт сетей. Бригады специалистов будут устранять утечки. Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в районе ЛТЗ по улицам Волгоградская, 1-5, 7, 7а, 8, 8а, 10-12, 14, 14а; Ильича, 16, 18; Коммунистическая, 20а, 21, 23, 27.

На этот же период времени без холодной воды останутся жители улиц Водопьянова, 39, 37, 41; Бехтеева, 1, 9; Московская, 30, 30ст1, 30ст2, 30ст4, 30к3, 30к4, 30к5, 30г/1, 30Бст1, 30Бст2, 30/3а, 28, 30е - Диализный центр, 30а, 30б, ст30г, 30д, 34ст1, 34ст1, ст34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Волгоградская, 8; Водопьянова, 39; Бехтеева, 1.