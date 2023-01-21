Липецкие хоккеисты во второй раз упустили победу в Кирово-Чепецке

28 и 29 января наши парни дважды сыграют на своем льду с «ЭкоНивой». Начало матчей в 17:00. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке местная «Олимпия» провела повторный поединок с МХК «Липецк». Днем ранее хозяева совершили камбэк, превратив 1:3 в 4:3. Гости и во второй игре дерзнули, открыв счет в матче. Отличился Клим Коваленко, шла 12-я минута. Но развить успех липачане не сумели. Уже к исходу второго периода хозяева вели 3:1. Итоговый счет – 4:1 в пользу «Олимпии».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 49 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» (43) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (по 41). У «Липецка» 26 очков и девятое промежуточное место. Теперь 28 и 29 января наши парни дважды сыграют на своем льду с «ЭкоНивой». Начало матчей в 17:00.