Житель Липецкой области отправится на два года в тюрьму за насилие над полицейским

Фото: сайт СУ СКР по Липецкой области.

34-летнего жителя Ельца осудили за публичное оскорбление полицейских и применение насилия. Как выяснило следствие, в ночь на 17 марта 2022-го сотрудники ДПС в деревне Миролюбовка Задонского района остановили машину, которая несколько раз выехала на встречную полосу. Нетрезвый пассажир автомобиля оказался недоволен остановкой и начал оскорблять правоохранителей. Затем схватил лейтенанта полиции за средний палец левой руки и стал его выкручивать. Все это закончилось разрывом сухожилия. Согласно выводам судмедэкспертов, повреждение расценивается как вред здоровью средней степени тяжести.

В СУ СКР также сообщили, что 34-летний мужчина был ранее судим за грабеж и кражу. Вину в совершении очередных преступлений он признал.

В итоге суд приговорил ельчанина к двум годам и одному месяцу в колонии строгого режима.