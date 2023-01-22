В Липецке задержали трех помощников телефонных мошенников

В Липецке задержали трех парней, которых подозревают в серии мошенничеств. 23-летний горожанин и двое липчан 19 лет выполняли функции курьеров. Они приходили к пенсионерам сразу после того, как тем звонили аферисты.

Сначала мошенники сообщали по телефону пожилым людям, что их родственники попали в беду: якобы они стали виновниками ДТП. После чего звонившие требовали срочно передать деньги пострадавшей в аварии стороне, чтобы близкие пенсионеров избежали ответственности. Липчане в возрасте верили аферистам и отдавали им свои сбережения. Информацию об адресах, по которым необходимо забрать наличные, курьеры получали от кураторов посредством мессенджеров.

По данным регионального УМВД, семь пожилых жителей Липецка и области пострадали от подобных действий. Сумма ущерба составила 674 тысячи рублей, 300 евро и 700 долларов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские устанавливают организаторов преступной группы, а также устанавливают причастность задержанных к аналогичным преступлениям.