Для лечения тяжелобольных детей в Липецке собрали более 12 млн рублей

21 января на площади Петра Великого прошла ежегодная акция «Крещенская ёлка добра». Идея мероприятия - объединение обычных детей и ребят с непростыми диагнозами.

Праздник стал финалом десятого новогоднего благотворительного марафона «Вместе делаем добро». В его рамках собирают средства для помощи тяжелобольным детям. В этом году общими усилиями удалось собрать рекордную сумму - более 12,6 млн руб. Средства направили на поддержку 85 ребят с различными диагнозами.

Перед Новым годом Дед Мороз со Снегурочкой посетили их дома и вручили сертификаты на лечение и реабилитацию, а также различные подарки от партнеров. Дети заранее рассказали о своих желаниях и поэтому получили желанные презенты. Среди них были книги, караоке-микрофон, форма для занятий танцами, наушники и многое другое.