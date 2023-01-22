Волейбольный клуб «Липецк» в трех партиях уступил «Протону»

28 января в 17-м туре наши девушки сыграют в Санкт-Петербурге с «Ленинградкой» (четвертое место, 34 очка). Фото со страниwы ВК "Липецк" в VK.

Накануне, 21 января, волейбольный клуб «Липецк» в рамках 16-го тура регулярного чемпионата России среди женских команд в Суперлиге встречался дома с саратовским «Протоном». Увы, у наших девушек не хватило сил хотя бы на одну достойную партию. Более того, в третьей они набрали всего десять очков, остановившись на расстоянии от одного балла от своей худшей партии в текущем розыгрыше. Итоговый счет – 16:25, 18:25, 10:25 и 0:3 в пользу «Протона».

Напомним, что 6 ноября прошлого года «Липецк» на своем паркете проиграл один из трех сетов челябинскому «Динамо-Метару» (9:25).

После 16-ти туров с 42 очками лидирует московское «Динамо». Следом располагаются калининградский «Локомотив» (39) и казанское «Динамо-Ак Барс» (34). «Липецк» с шестью баллами в активе идет на последнем 14-м месте. Теперь 28 января в 17-м туре наши девушки сыграют в Санкт-Петербурге с «Ленинградкой» (четвертое место, 34 очка).