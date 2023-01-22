Липецкий ЛКС одержал 12-ю победу в чемпионате

28 января наши парни сыграют в Нижнем Новгороде с «Норманом» (четвертое место, 28 очков). Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В очередном туре чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу ЛКС на своей площадке расправился с дублем «Газпрома-Югры». Дубль оформил Фидан Низамутдинов (19-я, 3:1, 33-я, 5:2), по разу отличились Денис Гуляйкин (2-я, 1:0), Глеб Подковыров (14-я, 2:1), Олег Кручинин (23-я, 4:1). Еще один мяч в свои ворота провел игрок гостей Даниил Пантюхин (40-я, 6:2). Любопытно, что и наш Гуляйкин порадовал соперника – на 24-й минуте срезал мяч в свои ворота (4:2).

- Мы любим футзал за то, что нет такого счета, при котором все становится понятно и можно расслабиться, - отметил наставник ЛКС Темур Алекберов. - Мы достаточно хорошо начали, контролировали игру. Но, к сожалению, допускаем ошибки на ровном месте, которые не позволяют нам вести по счету комфортно. Большей частью матча я доволен, хорошими забитыми голами. Но были моменты, когда мы игру выпускали, позволяли сопернику долго контролировать мяч, приближаться по счету, не дорабатывали. Но когда мы включались, то держали игру, чтобы довести ее до победы. Полного удовлетворения от игры нет, но сейчас важен результат, осталось мало игр. А с игрой будем разбираться. Четыре пропущенных гола – это много. А в атаке все было неплохо, много моментов, но слишком много пропустили.

После 16-ти туров ЛКС занимает второе место с 37 очками. Лидирует столичный «КПРФ-2» (42). Теперь 28 января наши парни сыграют в Нижнем Новгороде с «Норманом» (четвертое место, 28 очков).