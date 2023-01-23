20-летний водитель погиб в перевернувшемся ВАЗ под Липецком

В воскресенье 22 января в Липецкой области произошло смертельное ДТП. Ночью в Усманском районе на автодороге Поддубровка-Демшино-Крутчик ВАЗ-2115 вылетел в кювет и перевернулся. 20-летний водитель не справился с управлением. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, парень скончался на месте.

В субботу 21 января в Сселках на улице Ленина столкнулись Лада Гранта и ВАЗ-2111. Травмы получили 38-летний мужчина за рулем второй машины и 32-летняя пассажирка Гранты. Проводится расследование.

В поселке Лев-Толстой на перекрестке улиц Пионерская и Максима Горького в аварию попали Рено и Лада Калина. Пострадали 53-летний водитель иномарки и его 52-летний пассажир.

Липчан просят строго соблюдать Правила дорожного движения. В случае происшествия звонить по номеру "112".