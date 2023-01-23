Пожарные вывели жильца из горящего дома под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу 21 января в Липецкой области загорелся жилой кирпичный дом. Пожар случился в селе Куликово Усманского района. На место происшествия прибыли 2 спасательных расчета. Они эвакуировали 1 человека. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь повредил крышу здания на площади 5 кв.м.

В Липецке на улице Пришвина вспыхнула баня, которая находится в подвале жилой двухэтажки. В пожаре пострадали вещи и внутренняя отделка на пло-щади 4 кв.м. А на улице Салтыкова-Щедрина полыхал чердак и крыша жилого дома. С пламенем боролись 3 отделения МЧС.

В воскресенье 22 января в областном центре по улице Кривенкова горел автомобиль Фольксваген. Огонь уничтожил моторный отсек иномарки, лобовое стекло и переднюю панель салона.