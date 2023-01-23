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НовостиОбщество23 января 2023 9:30

Суд оштрафовал жителя Липецкой области на 60 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ

Мужчина из Задонского района оставил негативные комментарии в телеграм-канале
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Суд оштрафовал жителя Липецкой области на 60 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ

Суд оштрафовал жителя Липецкой области на 60 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецкой области дважды оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ. В сентябре 2022 года в телеграм-канале газеты Задонского района неизвестный оставил негативные комментарии под постами о частичной мобилизации и референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

- Оба представляют собой резко негативную оценку действий вооруженных сил РФ, направлены на подрыв их авторитета и искажение поставленных перед ними целей и задач, содержат оскорбительные и нецензурные выражения, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В ходе проверки установили личность комментатора. Им оказался 31-летний мужчина из Задонского района. Он отрицал свою причастность. Однако, аккаунт в телеграмм зарегистрирован на его номер телефона. Свидетели подтвердили, что именно он пользуется им.

Задонский районный суд признал мужчину виновным, а Липецкий областной суд оставил два решения без изменений - ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ". Теперь местному жителю предстоит выплатить штраф в 60 тыс. рублей.