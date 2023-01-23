Суд оштрафовал жителя Липецкой области на 60 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителя Липецкой области дважды оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ. В сентябре 2022 года в телеграм-канале газеты Задонского района неизвестный оставил негативные комментарии под постами о частичной мобилизации и референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

- Оба представляют собой резко негативную оценку действий вооруженных сил РФ, направлены на подрыв их авторитета и искажение поставленных перед ними целей и задач, содержат оскорбительные и нецензурные выражения, - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В ходе проверки установили личность комментатора. Им оказался 31-летний мужчина из Задонского района. Он отрицал свою причастность. Однако, аккаунт в телеграмм зарегистрирован на его номер телефона. Свидетели подтвердили, что именно он пользуется им.

Задонский районный суд признал мужчину виновным, а Липецкий областной суд оставил два решения без изменений - ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ". Теперь местному жителю предстоит выплатить штраф в 60 тыс. рублей.