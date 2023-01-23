В семье альпак в зоопарке Липецка родилась малышка Кристи Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

На прошлой неделе в зоопарке Липецка произошло радостное событие. 19 января у альпак Снежинки и Зорро родилась малышка. Ее назвали Кристи.

Ведущий методист зверинца Любовь Бородина рассказала, что это первые роды у мамы-альпаки. Она еще совсем молодая - появилась на свет в липеком зоопарке в январе 2022 года. Беременность у этих животных длится 11 месяцев. Уже через час новорожденный встает на ноги и становится довольно активным.

Около полугода Снежинка будет кормить Кристи молоком. Через 2-3 месяца сотрудники начнут прикармливать нового обитателя. Подросшая альпака попробует овощи и фрукты.

Пока липчане не смогут увидеть малышку. Семейство находится в теплом домике и нервничает, даже если к ним заходят работники зверинца.