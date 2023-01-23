65 километров федеральных трасс отремонтировали в Липецкой области за год Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области в 2022 году обновили 65 км федеральных трасс. На 14 км сделали капитальный ремонт. На 51 км устроили тонкослойные покрытия.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участок автодороги А-133 на подъезде к Липецку расширили до 4 полос. Здесь усилили дорожную одежду, укрепили обочины, смонтировали водопропускные трубы, отремонтировали пересечения и примыкания. Установили 2 светофора, дорожные знаки и осевое барьерное ограждение, а также новые фонари, автопавильоны.

В прошлом году отремонтировали мост через суходол на 49-м км той же дороги. Там заменили конструкции полотна и пролетного строения, усилили опоры, сделали водоотвод с проезжей части.

На участках трасс А-133 и Р-119 Орел-Тамбов протяженностью 51 км появились тонкослойные покрытия. Они делают магистрали более ровными, усиливают сцепление колес машин с поверхностью дорог.