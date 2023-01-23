Липецкие легкоатлеты завоевали 17 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО

Анастасия Запольская, Ксения Кошелева, Дарья Господарикова и Полина Салькова (все - справа) стали бронзовыми призерами в эстафете 4х400 метров. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Липецкую область на соревнованиях с участием почти 800 спортсменов из 15-ти регионов страны представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. В активе наших земляков 17 наград.

На чемпионате у наших земляков шесть мест на пьедестале. Игорь Ращупкин выиграл серебро в беге на 1500 м (1.50.40) и бронзу в беге на 800 м (4.49,46). Андрей Ефремов стал серебряным призером в беге на 400 метров (48,01 секунды). Ирина Личман заняла второе место в толкании ядра (9,95 метра). В беге на 800 метров серебряным призером стал Даниил Некрасов (1.49,46). Максим Заднов замкнул призовую тройку в беге на 60 метров с барьерами (8,77 секунды).

В рамках первенства липчанки заняли весь пьедестал почета в пятиборье (до 18 лет). Первое место заняла Мария Наджафалиева (3468 очков), второе - Ксения Кошелева (3464), третье - Мелания Кобзева (3185).

Мария Новикова (до 18 лет) завоевала золото в толкании ядра (13,01 метра). Полина Березнева (до 18 лет) стала лучшей в прыжках в высоту (183 см). Данила Долин (до 20 лет) также победил в прыжках в высоту (215 см). Сергей Смородников (до 20 лет) занял первое место в прыжках в высоту (200 см).

Елена Шальнева финишировала второй по прыжкам в высоту (до 20 лет, 170 см). Дмитрий Борцов (до 18 лет) стал серебряным призёром в прыжках в высоту (170 см).

Иван Коломиец (до 18 лет) занял третье место в семиборье (3803 очка). Анастасия Запольская, Ксения Кошелева, Дарья Господарикова и Полина Салькова стали бронзовыми призерами в эстафете 4х400 метров (до 18 лет, 3 минуты 57,57 секунды).