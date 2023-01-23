Пьяный рецидивист уехал на чужом ВАЗе кататься по деревне под Липецком и врезался в столб Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области в отдел полиции обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что в Усманском районе у него угнали ВАЗ-21093. Водитель оставил машину у дома в селе Демшино. Приблизительно с 1.00 до 4.00 утра автомобиль исчез.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, разбитый ВАЗ обнаружили у соседнего дома. Полицейские задержали подозреваемого - безработного ранее судимого 30-летнего местного жителя. Оказалось, что они вместе с владельцем машины выпивали в одной компании. Потом злодей взял ключи от автомобиля и уехал кататься по деревне. Возвращаясь к дому, мужчина не справился с управлением и врезался в столб. ВАЗ перевернулся.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.