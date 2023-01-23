Липчане выиграли восемь наград на всероссийском турнире по рукопашному бою

Наш регион представляли спортсмены «Федерации рукопашного боя Липецкой области» и «Школы боевых искусств Игоря Воротынцева». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Наш регион на турнире «Вершина» представляли воспитанники общественной организации «Федерация рукопашного боя Липецкой области» и «Школы боевых искусств Игоря Воротынцева».

В активе липчан восемь медалей. В возрастной категории 12-13 лет вторые места заняли Степан Аксенов (в/к 38 кг) и Кристина Поленникова (в/к 44 кг), третье стала Дарья Волокитина (в/к 44 кг). В категории 14-15 лет бронзу завоевали София Алехина (в/к 48 кг) и Юлия Степанова (в/к 58 кг). Среди спортсменов 16-17 лет серебро в активе Дмитрия Воробцова (в/к 48 кг), ТОП-3 замкнули Богдан Коровин (в/к 62 кг) и Алина Ларина (в/к 58 кг).