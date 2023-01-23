До 6 градусов мороза и без снега в Липецкой области 24 января

В Липецке морозно и без снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

Морозная погода задержится в Липецкой области. Во вторник 24 января в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью от 9 до 14 градусов ниже ноля. Днем столбик термометра будет колебаться от -1 до -6 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт.ст.

В среду 25 января синоптики обещают ясную погоду. В темное время суток около 10 градусов со знаком минус. Днем до 3 градусов мороза. Ветер южной четверти 2-4 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт.ст.

Световой день с каждым разом становится длиннее - 8 часов 39 минут. Восход в 8.14. Солнце опускается за горизонт в 16.53.