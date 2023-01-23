Жители Липецкой области за выходные отдали мошенникам 4,8 миллиона рублей

В выходные мошенники выманили у жителей Липецкой области 4,8 млн рублей. 86-летней пенсионерке позвонила неизвестная и представилась соцработником. Она рассказала про всероссийскую акцию по замене бумажных денег. Наивная липчанка озвучила, сколько у нее дома налички. В итоге к ней пришла "соцсотрудница" и забрала 135 тыс. рублей. Естественно, никой акции в настоящее время нет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, "лучше" всего в эти выходные поработали телефонные аферисты под видом сотрудников банка. Им липчане перечислили 3,2 млн рублей. Пытаясь освободить родственников от уголовной ответственности за несуществующее ДТП, жители области лишились 372 тыс. рублей. Еще 800 тыс. рублей канули в небытие на инвестиционных платформах. Мошенники забрали 222 тыс., общаясь на сайтах объявлений.