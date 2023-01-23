Где отключат питьевую воду и свет в Липецке 24 января

В Липецке отключат свет и воду во вторник Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 24 января в Липецке отключат свет и воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Базарная, 1а, 3/3, 3/4, 3/7, 3а; Октябрьская, 1, 1а, 3; площадь Петра Великого, 4а, 5; Липовская, 2, 2а, 4, 4/2, 4/3, 6, 7/2; проспект Победы, 94а, 96; Хмельницкого, 1-4, 3а, 6; Карла Маркса, Семашко. Подробности в Россети Центр по круглосуточному телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Киевская, 1; Депутатская, 83, а также в частном секторе: улицы Верещагина, Депутатская, Володарского, Воровского, Чкалова, переулок Вишневый.

На этот же период времени краны пересохнут в доме №88 по Тельмана и в частном секторе по улицам Вавилова, 2-ая Гранитная, Шевченко, Новокарьерная, Урицкого, Кротевича, Гранитная, Щорса, Железнодорожная, проезд Шишкина.

По данным пресс-службы РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам липчан и к дому №83 по Депутатской. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.