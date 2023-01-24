44-летний водитель пострадал в ДТП с двумя Ауди на трассе под Липецком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В понедельник 23 января в Липецкой области в ДТП попали две иномарки. Авария произошла на трассе "Дон" в Хлевенском районе. Там столкнулись Ауди с 39-летней женщиной за рулем и 44-летним водителем. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, мужчина получил травмы. Проводится расследование.

В тот же день в Липецке на улице Катукова 37-летний водитель ГАЗа сбил 44-летнего пешехода. Пострадавший в больнице.

На улице Московская 19-летний парень за рулем Лады Приоры наехал на 58-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 3 055 нарушений Правил дорожного движения. 9 человек сели за руль в нетрезвом состоянии. Еще 61 проигнорировали ремни безопасности. Автомобилисты 2 730 раз превысили скорость.