Дезориентированный мужчина в черной куртке пропал под Липецком

В Липецкой области пропал мужчина Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области ищут 55-летнего мужчину. Сулохин Александр Владимирович пропал неделю назад в Воловском районе. 17 января около 16.00 он ушел из дома в селе Набережное. С тех пор его никто не видел. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 55-60 лет, среднего телосложения.

Был одет: черная шапка и черная куртка, темные брюки, ботинки.

Просьба ко всем, кто видел Александра Сулохина или знает, где он может находиться, либо обладает другой полезной информацией для поиска, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта - ppdlip@mail.ru.