Певица шансона Оксана Иванова спустя 17 лет нашла дочь в приемной семье в Липецке Фото: принтскрин видео.

Певица шансона Оксана Иванова спустя 17 лет нашла свою дочь, которая проживает в Липецке. Они встретились в программе "Малахов" на "России 1".

Девочку забрала опека, когда она была еще совсем малышкой - год и пять семяцев. Тогда Оксана жила в Ельце. Кто-то сообщил, что мать-одиночка выпивает, а у ее дочери - проблемы со здоровьем. По словам певицы, ее Юля действительно еще не ходила, но согласно обследованиям, была здорова. В один из дней малышку отвезли в Дом ребенка. Оксане сообщили, что ее лишили родительских прав.

Оказалось, что все это время Юля жила с приемными родителями в Липецке. Долгожданная встреча состоялась. Девушка пришла в студию. Кажется, эмоции переполнили всех, кто находился в зале. А сколько счастья было в глазах Оксаны! Она сразу же сказала, что это ее дочь и ошибки здесь быть не может. Ее слова подтвердил ДНК-тест.