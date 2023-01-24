5600 жителей Липецкой области заболели ОРВИ на прошлой неделе Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе с 16 по 22 января в Липецкой области 5 600 человек заразились ОРВИ. ИЗ них 11 случаев гриппа А и 1 гриппа В. По информации пресс-службы регионального Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями стабилизируется. Количество коронавирусных пациентов увеличилось за неделю с 95 до 136 случаев.

В Липецке ОРВИ заболели 3 710 жителей. Гриппом А - 9 человек. У 45% зараженных выявили РС-вирусы. У 27% - вирусы гриппа, среди которых преобладает А/H1N1/09. В 11% проб оказался метапневмовирус. Доля риновирусов, бокавирусов, микст-инфекций колеблется от 2% до 6%.

От гриппа в Липцекой области привили более 619 тысяч человек. Это 55,6% населения региона. Липчан просят чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать мест массового скопления людей.