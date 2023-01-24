Липецкий суд забрал у москвича Пежо за повторную пьяную езду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль. В ноябре 2022 года инспекторы ДПС на 361 км трассы М-4 Дон Становлянского района остановили Пежо. Водитель иномарки был пьян.

Оказалось, что москвича уже привлекали к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде: назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года. Однако, это его не остановило и мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на москвича завели уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Мужчина признал вину. Становлянский районный суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением на 2 года. Пежо конфисковали в собственность государства.