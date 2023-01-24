Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 января 2023 9:03

Липецкий суд забрал у москвича Пежо за повторную пьяную езду

Водителя также приговорили к 200 часам обязательных работ
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липецкий суд забрал у москвича Пежо за повторную пьяную езду

Липецкий суд забрал у москвича Пежо за повторную пьяную езду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль. В ноябре 2022 года инспекторы ДПС на 361 км трассы М-4 Дон Становлянского района остановили Пежо. Водитель иномарки был пьян.

Оказалось, что москвича уже привлекали к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде: назначили штраф в 30 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года. Однако, это его не остановило и мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, на москвича завели уголовное дело по ч.1 ст.264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Мужчина признал вину. Становлянский районный суд приговорил его к 200 часам обязательных работ, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с вождением на 2 года. Пежо конфисковали в собственность государства.