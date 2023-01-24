Военный городок передадут в собственность Липецка в феврале

Военный городок передали в собственность Липецка. Соответствующий приказ подписал замминистра обороны РФ в конце прошлого года. Как сообщила в своем телеграм-канале мэр города Евгения Уваркина, документы направили для регистрации в Росреестр. Их должны оформить в феврале.

После этого на территории смогут отремонтировать дороги. План благоустройства уже прорабатывают в профильном департаменте. Его составляют вместе с депутатом по округу. У здания рембазы появился собственник. Он и определит дальнейшую судьбу строения. Также в Военном городе есть разваливающееся здание, где раньше была баня. Его планируют выставить на аукцион.

- В амбициозных планах – преображение района, а также строительство в нём учреждений образования, - поделилась Евгения Уваркина. - Для этого мы ещё прошлым летом поставили на кадастровый учёт земельные участки Военного городка, два из которых выделили под школу и детский сад.