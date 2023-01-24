Полицейский и егерь поймали браконьеров с сетями и капканом в заказнике под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области задержали мужчин, подозреваемых в браконьерстве. В Становлянском районе в отдел полиции обратился егерь природного заказника "Становлянский". Он сообщил, что около пруда недалеко от деревни Озерки наткнулся на автомобиль "Ниссан". Водитель и пассажир в машине не смогли объяснить, что они делают на территории.

На место выехал участковый. В иномарке оказались местные жители 60 и 67 лет. В автомобиле полицейский нашел сети и капкан. Он также проверил пруд - в водоеме были раскинуты сети.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п."г" ч.1 ст.256 УК РФ "незаконная добыча или вылов водных биологических ресурсов". Максимальное наказание по статье - до 2 лет лишения свободы.