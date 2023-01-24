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НовостиОбщество24 января 2023 12:37

До 10 градусов мороза в Липецке в ночь на 25 января

В ближайшие дни снега не будет
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке морозно

В Липецке морозно

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 25 января в Липецке ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. Днем в областном центре ожидается около 3 градусов мороза. Синоптики обещают без снега. Ветер западной четверти 3-5 м/с. Атмосферное давление будет постепенно падать и составит 761 мм рт.ст.

В четверг 26 января в городе будет ясно. В темное время суток 10 градусов ниже ноля. Днем температура воздуха около -2 градусов. Ветер западной четверти 3-5 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно падать и составит 757 мм рт.ст.

Долгота дня 8 часов 42 минуты. Солнце поднимается над горизонтом в 8.13. Заход в 16.55. Луна растущая.