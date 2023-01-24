Крепость во дворе 20 микрорайона Липецка могут снести

Крепость в 20 микрорайоне Липецка могут снести
Фото: Липецкий городской совет депутатов
В Липецке в горсовете вновь обсудили судьбу Крепости, которая находится во дворе 20 микрорайона. Депутаты попросили предоставить мэрию "дорожную карту" со всей информацией о мероприятиях по строению, решение суда и экспертизу состояния крепости, которую провели в сентябре 2022 году.
Кстати, экспертиза отнюдь не положительная. Как сообщили в пресс-службе горсовета, есть нарушение несущих конструкций. Кладка стен может обрушиться. Специалисты считают, что Крепость нужно сносить.
- Просим предоставить нам и расчет сметы на снос Крепости, - отметила председатель комиссии Светлана Бессонова. - Затягивать этот вопрос нельзя. Там постоянно бегают маленькие дети.
По данным мэрии, из-за многочисленных повреждений необходимо заново выкладывать стены конструкции. Под отмосткой просел грунт. Восстанавливать строение, не усилив основание, нельзя.
Парламентарии вновь вернутся к этому вопросу на следующей комиссии, когда у них будут все документы.