Крепость во дворе 20 микрорайона Липецка могут снести

Крепость в 20 микрорайоне Липецка могут снести Фото: Липецкий городской совет депутатов

В Липецке в горсовете вновь обсудили судьбу Крепости, которая находится во дворе 20 микрорайона. Депутаты попросили предоставить мэрию "дорожную карту" со всей информацией о мероприятиях по строению, решение суда и экспертизу состояния крепости, которую провели в сентябре 2022 году.

Кстати, экспертиза отнюдь не положительная. Как сообщили в пресс-службе горсовета, есть нарушение несущих конструкций. Кладка стен может обрушиться. Специалисты считают, что Крепость нужно сносить.

- Просим предоставить нам и расчет сметы на снос Крепости, - отметила председатель комиссии Светлана Бессонова. - Затягивать этот вопрос нельзя. Там постоянно бегают маленькие дети.

По данным мэрии, из-за многочисленных повреждений необходимо заново выкладывать стены конструкции. Под отмосткой просел грунт. Восстанавливать строение, не усилив основание, нельзя.

Парламентарии вновь вернутся к этому вопросу на следующей комиссии, когда у них будут все документы.