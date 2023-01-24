Липчанин Егор Путилин стал призером первенства ЦФО по греко-римской борьбе

Егор Путилин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Почти 200 спортсменов из 11 субъектов ЦФО соревновались за медали и путевки на первенство России. Наш регион на соревнованиях представили спортсмены спортивной школы олимпийского резерва №9 Липецка. Егор Путилин стал бронзовым призером первенства в весовой категории 92 кг и обеспечил себе участие в первенстве России, которое пройдет в марте в Самаре.

Воспитанник Сергея Яковлева поочередно одолел Артема Крайнова (Московская область) и Ивана Козлова (Тульская область). В полуфинале он уступил Билалу Кадзову (Московская область).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанин Михаил Шкарин стал победителем всероссийских соревнований по греко-римской борьбе.