Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт24 января 2023 14:21

Липчанин Егор Путилин стал призером первенства ЦФО по греко-римской борьбе

Главные старты округа среди юношей до 18 лет принимала подмосковная Истра
Алексей СЕРГУНИН
Егор Путилин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Егор Путилин (крайний справа). Фото из телеграм-канала Спорт48.

Почти 200 спортсменов из 11 субъектов ЦФО соревновались за медали и путевки на первенство России. Наш регион на соревнованиях представили спортсмены спортивной школы олимпийского резерва №9 Липецка. Егор Путилин стал бронзовым призером первенства в весовой категории 92 кг и обеспечил себе участие в первенстве России, которое пройдет в марте в Самаре.

Воспитанник Сергея Яковлева поочередно одолел Артема Крайнова (Московская область) и Ивана Козлова (Тульская область). В полуфинале он уступил Билалу Кадзову (Московская область).

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, липчанин Михаил Шкарин стал победителем всероссийских соревнований по греко-римской борьбе.