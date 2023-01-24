Свет и воду отключат в Липецке в среду 25 января Фото: Юлия КЛЮЕВА

В некоторых районах Липецка 25 января отключат свет и воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Гагарина, 35, 68, 70а-в; Тельмана 1, 3, 3а, 11, 19; 2-я Крымская, Верхняя, Кирова, Пригородная, проезд Шишкина, 1а.

На этот же период времени свет погаснет в районе Сырского Рудника: улицы Ангарская, 31; Городовикова, 11; Жактовская, 12, 1а, 25, 26а, 38; Исполкомовская, 7; Минская, 49а; Паровозная, 11а; Прудная, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничная, 17, 21, 25; Ново-Весовая, Поселковая, Рябиновая, Солнечная, Ударников, Юрия Смирнова. Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Киевская, 1; Депутатская, 83, а также в частном секторе: улицы Верещагина, Депутатская, Володарского, Воровского, Чкалова, переулок Вишневый, Джамбула.

Также краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: улицы Минская, Смирнова, Союзная, Жактовская, Городовикова, Рябиновая, Рудничная, Ударников, Поселковая, Паровозная.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Депутатская, 83; Рудничная, 30 и переулок Джамбула. Дополнительная информация по телефонам: *175, 236-175.