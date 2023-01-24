Кристина Королева из Липецка завоевала серебро всероссийских соревнований по прыжкам в высоту

Кристина Королева. Фото со страницы спортсменки в VK.

Учебно-спортивный комплекс «Манеж» УралГУФК собрал около 170 спортсменов из 19 субъектов РФ. В соревнованиях по прыжкам принимали участие чемпионы и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы, победители международных и российских соревнований. Мастер спорта международного класса липчанка Кристина Королева стала серебряным призером соревнований по прыжкам в высоту с результатом 188 см, уступив победу лишь олимпийской чемпионке Марии Ласицкене.

Как ранее сообщал сайт lipetsk.kp.ru, Кристина Королева стала вице-чемпионкой Белоруссии.