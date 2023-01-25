Автоинспекторы поймали четырех пьяных водителей в Липецкой области

За минувшие сутки автоинспекторы поймали 4 пьяных водителей в Липецкой области. Как собщили в пресс-службе регионального УГИБДД, всех их привлекли к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Всего на дорогах региона выявили 2 614 нарушений Правил дорожного движения. Некоторые автомобилисты и пассажиры продолжают игнорировать ремни безопасности - не пристегнулись 64 человека. Водители 2 330 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, припарковались в неположенном месте.

Произошло 15 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Повреждения получили только машины. Липчан просят быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать ПДД. Помните, что от этого зависит не только ваше здоровье, но и жизни других участников движения.