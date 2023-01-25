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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:23

Появилось видео поджога автомобиля Мицубиси, который сгорел в Университетском в Липецке

Полиция изучает ролик
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
На Университетском в Липецке сгорел автомобиль Мицубиси

На Университетском в Липецке сгорел автомобиль Мицубиси

Фото: принтскрин видео.

В ночь с 24 на 25 января в микрорайоне Университетский в Липецке полыхала машина. У дома по улице Бехтеева загорелся автомобиль Мицубиси. Иномарку, охваченную огнем, очевидцы сняли на видео. Также липчане позвонили в полицию и пожарным.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД России. - Назначена экспертиза в ходе которой установят причину возгорания машины и обстоятельства произошедшего.

В соцсетях появился еще один интересный ролик, снятый до пожара. В кадр уличной камеры видеонаблюдения попал мужчина. Он подошел к Мицубиси, зажег что-то и бросил на капот иномарки. Полицейские уже изучают этот ролик и другие видео с камер.