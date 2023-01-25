49-летний мужчина пострадал в пожаре в жилом доме под Липецком Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Во вторник 24 января в Липецкой области в горящем трехквартирном доме пострадал мужчина. Пожар вспыхнул в селе Троицкое Лев-Толстовского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на месте происшествия работали 2 спасательных расчета и 2 добровольца. Огонь повредил вещи и отделку помещения на площади 2 кв.м. Пострадал 49-летний мужчина.

В тот же день в Добровском районе на трассе Доброе-Кривец горел КамАЗ. В Липецке пожар случился в административном здании на Универсальном проезде. Спасатели эвакуировали 10 человек. С огнем боролись 5 бригад МЧС и добровольцы. От пламени пострадала кровля металлического навеса на площади 30 кв.м.

В областном центре по улице Можайского сгорела кирпичная надворная постройка, но пожарным удалось спасти дом от огня.