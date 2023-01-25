Под Липецком безработный угнал машину пьяного приятеля, который отказался везти его домой Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области житель Чаплыгина заявил в полицию об угоне ВАЗа-21060. 43-летний водитель сообщил, что оставил машину у дома в деревне Ржевка, а потом она пропала.

Полицейские установили подозреваемого - безработного 40-летнего чаплыгинца. Оказалось, что он знаком с владельцем автомобиля. В тот день они вместе приехали в деревню в гости к своему другу. Там они выпивали. Мужчина засобирался домой, но автомобилист отказался везти его, так как был пьян. Тогда подозреваемый сел в машину и, увидев ключи в замке зажигания, поехал один.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ВАЗ обнаружили у дома чаплыгинца в исправном состоянии. Он раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.