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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:32

Под Липецком безработный угнал машину пьяного приятеля, который отказался везти его домой

Теперь жителю Чаплыгина грозит до 5 лет лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком безработный угнал машину пьяного приятеля, который отказался везти его домой

Под Липецком безработный угнал машину пьяного приятеля, который отказался везти его домой

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области житель Чаплыгина заявил в полицию об угоне ВАЗа-21060. 43-летний водитель сообщил, что оставил машину у дома в деревне Ржевка, а потом она пропала.

Полицейские установили подозреваемого - безработного 40-летнего чаплыгинца. Оказалось, что он знаком с владельцем автомобиля. В тот день они вместе приехали в деревню в гости к своему другу. Там они выпивали. Мужчина засобирался домой, но автомобилист отказался везти его, так как был пьян. Тогда подозреваемый сел в машину и, увидев ключи в замке зажигания, поехал один.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, ВАЗ обнаружили у дома чаплыгинца в исправном состоянии. Он раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.