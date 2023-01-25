В Липецкой области ищут лучших отцов Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области ищут отцов, воспитавших 3 и более детей. Лучших наградят почетным знаком региона "За верность отцовскому долгу".

Как сообщили в пресс-службе мэрии, выдвинуть кандидатуру нужно до 3 марта. Для этого следует подготовить ходатайство предприятия на награждение почетным знаком; характеристику с ФИО отца, его дату рождения, место работы, а также ФИО детей и род их занятий, указав конкретные заслуги; характеристики с места учебы или работы детей и материалы, подтверждающие их успехи в различных видах деятельности; ксерокопии: паспорта, пенсионного страхового свидетельства, ИНН, свидетельства о заключении брака, о рождении каждого ребенка, копии паспортов детей. Документы принимают в городском отделе по работе с молодежью в Липецке по улице Скороходова, 4, кабинет 13.

Липчанам, получившим почетный знак, выдадут единовременную премию в 50 тыс. рублей. Дополнительная информация по телефону 239-724. Контактное лицо Ильина Ирина Анатольевна.